Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 104.226,89 103.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 104.226,89 103.568,53 104.551,81 103.782,00 -0,43
BIST ANKARA 110.448,41 110.377,99 112.209,80 112.118,19 1,51
BIST ANTALYA 47.676,47 46.653,55 48.282,21 46.885,97 -1,66
BIST BALIKESIR 75.846,40 75.633,22 76.049,88 75.665,40 -0,24
BIST BURSA 179.963,27 178.545,76 180.077,63 179.162,25 -0,45
BIST ISTANBUL 90.264,98 89.932,64 90.390,03 90.046,41 -0,24
BIST IZMIR 115.012,28 114.378,02 115.057,75 114.607,96 -0,35
BIST KAYSERI 249.537,66 248.742,28 251.740,74 249.009,75 -0,21
BIST KOCAELI 162.130,85 161.627,09 163.065,34 162.515,38 0,24
BIST TEKIRDAG 167.570,95 167.481,04 168.919,32 168.155,22 0,35

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