Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 100.205,08 100.030,50 101.031,49 100.112,39 -0,09 BIST ANKARA 106.188,39 106.510,92 107.641,87 107.549,94 1,28 BIST ANTALYA 46.750,54 46.316,74 47.049,58 46.615,61 -0,29 BIST BALIKESIR 74.053,65 74.212,43 75.377,43 75.265,49 1,64 BIST BURSA 177.329,47 177.052,92 178.168,61 177.329,68 0,00 BIST ISTANBUL 86.294,31 86.339,92 86.778,31 86.653,75 0,42 BIST IZMIR 113.964,06 114.102,18 114.680,30 114.310,59 0,30 BIST KAYSERI 248.560,72 245.702,34 249.805,23 246.172,81 -0,96 BIST KOCAELI 159.729,42 159.505,07 160.367,85 159.575,35 -0,10 BIST TEKIRDAG 164.882,12 164.877,01 166.607,43 165.428,68 0,33