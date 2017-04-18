Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 98.411,53 98.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|98.411,53
|98.102,11
|100.425,15
|100.169,06
|1,79
|BIST ANKARA
|105.421,75
|105.344,84
|106.276,41
|106.175,31
|0,71
|BIST ANTALYA
|46.059,78
|45.860,97
|46.816,67
|46.322,14
|0,57
|BIST BALIKESIR
|73.052,94
|73.480,01
|74.359,39
|74.300,26
|1,71
|BIST BURSA
|177.535,19
|176.003,78
|177.248,06
|176.648,93
|-0,50
|BIST ISTANBUL
|85.915,21
|85.666,98
|85.908,49
|85.821,22
|-0,11
|BIST IZMIR
|111.370,31
|111.194,57
|113.765,95
|113.431,10
|1,85
|BIST KAYSERI
|246.896,51
|246.509,57
|250.991,73
|250.778,06
|1,57
|BIST KOCAELI
|160.216,58
|158.943,61
|159.907,77
|159.125,36
|-0,68
|BIST TEKIRDAG
|160.684,98
|160.213,02
|163.371,52
|162.545,01
|1,16
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