Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 98.411,53 98.102,11 100.425,15 100.169,06 1,79 BIST ANKARA 105.421,75 105.344,84 106.276,41 106.175,31 0,71 BIST ANTALYA 46.059,78 45.860,97 46.816,67 46.322,14 0,57 BIST BALIKESIR 73.052,94 73.480,01 74.359,39 74.300,26 1,71 BIST BURSA 177.535,19 176.003,78 177.248,06 176.648,93 -0,50 BIST ISTANBUL 85.915,21 85.666,98 85.908,49 85.821,22 -0,11 BIST IZMIR 111.370,31 111.194,57 113.765,95 113.431,10 1,85 BIST KAYSERI 246.896,51 246.509,57 250.991,73 250.778,06 1,57 BIST KOCAELI 160.216,58 158.943,61 159.907,77 159.125,36 -0,68 BIST TEKIRDAG 160.684,98 160.213,02 163.371,52 162.545,01 1,16