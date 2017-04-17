Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 95.591,75 96.490,30 97.278,18 96.828,81 1,29 BIST ANKARA 104.258,64 105.091,37 105.789,97 105.678,60 1,36 BIST ANTALYA 44.218,88 44.620,25 46.410,47 46.107,01 4,27 BIST BALIKESIR 71.576,92 72.027,85 73.000,93 72.760,65 1,65 BIST BURSA 175.066,64 174.884,64 176.579,93 175.856,85 0,45 BIST ISTANBUL 85.252,60 85.483,42 86.276,63 86.203,14 1,11 BIST IZMIR 110.919,82 111.288,27 112.206,50 112.089,36 1,05 BIST KAYSERI 239.856,56 241.622,32 248.083,74 247.017,73 2,99 BIST KOCAELI 159.443,56 159.182,98 160.618,70 159.555,61 0,07 BIST TEKIRDAG 157.548,88 158.695,02 160.662,57 159.808,56 1,43