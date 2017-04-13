Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 95.980,25 95.634,34 98.273,24 96.051,81 0,07 BIST ANKARA 105.075,81 104.684,93 105.328,67 104.776,71 -0,28 BIST ANTALYA 44.698,97 44.587,39 45.432,12 45.118,85 0,94 BIST BALIKESIR 72.572,95 73.289,11 74.756,42 74.156,52 2,18 BIST BURSA 178.117,58 176.937,80 179.468,44 177.394,78 -0,41 BIST ISTANBUL 86.372,08 86.242,91 86.672,15 86.287,74 -0,10 BIST IZMIR 117.513,22 115.967,51 118.017,24 116.311,46 -1,02 BIST KAYSERI 241.778,44 242.648,52 246.877,64 244.959,22 1,32 BIST KOCAELI 161.047,64 159.795,69 161.498,49 160.256,60 -0,49 BIST TEKIRDAG 162.343,08 160.949,61 163.574,04 161.034,42 -0,81