Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Ara
BİST 91.391 %0,17
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,19 %-0,97
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 97.101,03 97.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 97.101,03 97.270,89 98.224,93 97.567,48 0,48
BIST ANKARA 104.522,26 104.359,57 104.744,45 104.658,65 0,13
BIST ANTALYA 45.693,86 45.466,41 46.571,72 45.939,47 0,54
BIST BALIKESIR 74.075,96 73.620,41 74.356,35 74.243,29 0,23
BIST BURSA 178.029,52 177.473,46 179.141,70 179.054,02 0,58
BIST ISTANBUL 86.990,13 86.574,80 87.057,27 86.877,69 -0,13
BIST IZMIR 117.769,19 117.446,12 118.149,62 117.743,78 -0,02
BIST KAYSERI 241.962,01 241.681,80 244.131,96 243.364,02 0,58
BIST KOCAELI 160.178,47 160.170,46 160.995,70 160.837,09 0,41
BIST TEKIRDAG 160.220,41 158.270,16 163.681,55 163.299,50 1,92

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Adana, Bıst