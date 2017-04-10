Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 97.305,98 96.848,76 98.280,17 97.731,37 0,44 BIST ANKARA 104.010,05 104.093,92 104.527,62 104.250,82 0,23 BIST ANTALYA 45.598,35 45.341,21 46.424,18 45.536,95 -0,13 BIST BALIKESIR 74.192,27 73.878,13 74.454,44 74.120,77 -0,10 BIST BURSA 172.653,60 172.865,47 174.788,10 174.470,60 1,05 BIST ISTANBUL 85.212,05 85.363,94 86.070,29 85.970,62 0,89 BIST IZMIR 115.986,45 116.452,17 117.203,60 117.069,93 0,93 BIST KAYSERI 236.603,67 238.221,53 241.426,22 239.778,18 1,34 BIST KOCAELI 158.658,21 157.540,49 159.301,86 158.237,66 -0,27 BIST TEKIRDAG 157.910,81 158.472,69 160.445,34 160.445,34 1,61