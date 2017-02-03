Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 86.835,59 86.434,70 87.018,80 86.982,55 0,17 BIST ANKARA 97.762,24 97.052,35 97.839,35 97.338,00 -0,43 BIST ANTALYA 40.786,07 40.606,89 41.796,23 41.048,67 0,64 BIST BALIKESIR 75.681,96 75.591,60 76.312,40 76.268,05 0,77 BIST BURSA 169.118,88 168.930,86 170.829,88 169.669,12 0,33 BIST ISTANBUL 84.962,09 84.831,18 85.323,70 85.084,99 0,14 BIST IZMIR 104.382,53 104.011,19 104.667,23 104.384,41 0,00 BIST KAYSERI 186.384,13 184.069,60 188.507,02 184.166,30 -1,19 BIST KOCAELI 153.995,95 152.939,50 154.364,90 153.237,89 -0,49 BIST TEKIRDAG 153.849,86 153.647,64 155.245,33 154.374,02 0,34