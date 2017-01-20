Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 86.639,31 86.144,87 87.400,85 87.275,88 0,73 BIST ANKARA 94.642,47 94.076,26 94.815,48 94.417,77 -0,24 BIST ANTALYA 38.510,93 38.542,95 39.572,87 39.006,51 1,29 BIST BALIKESIR 72.601,59 72.567,60 73.453,45 72.778,93 0,24 BIST BURSA 159.161,52 158.285,81 160.830,79 159.561,49 0,25 BIST ISTANBUL 80.842,48 80.445,70 81.057,52 80.595,70 -0,31 BIST IZMIR 100.570,02 100.191,82 101.246,70 100.633,31 0,06 BIST KAYSERI 184.512,38 180.037,46 186.869,10 180.934,80 -1,94 BIST KOCAELI 143.019,01 141.665,96 143.646,34 141.822,22 -0,84 BIST TEKIRDAG 148.234,91 148.352,33 149.992,84 148.559,66 0,22