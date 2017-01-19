Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 87.209,54 86.056,51 87.143,75 86.429,56 -0,89 BIST ANKARA 95.911,88 95.561,50 96.459,60 95.652,54 -0,27 BIST ANTALYA 38.327,59 38.102,40 39.770,29 39.036,51 1,85 BIST BALIKESIR 72.803,56 72.910,30 73.963,15 73.184,86 0,52 BIST BURSA 160.552,62 160.179,07 161.708,15 161.683,96 0,70 BIST ISTANBUL 81.150,54 81.122,92 81.615,73 81.333,20 0,23 BIST IZMIR 101.748,90 101.374,66 102.608,47 101.500,68 -0,24 BIST KAYSERI 192.577,75 188.896,85 193.661,52 188.923,74 -1,90 BIST KOCAELI 141.892,01 141.687,50 142.806,13 142.678,11 0,55 BIST TEKIRDAG 152.683,67 151.520,22 153.909,52 152.109,60 -0,38