Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 85.981,89 85.853,18 86.539,47 86.248,30 0,31 BIST ANKARA 94.436,85 94.505,79 95.545,73 95.269,33 0,88 BIST ANTALYA 37.351,16 37.153,09 38.992,73 38.457,82 2,96 BIST BALIKESIR 73.787,58 74.376,10 75.618,14 74.774,70 1,34 BIST BURSA 160.754,46 159.573,63 161.458,84 160.329,14 -0,26 BIST ISTANBUL 79.886,52 79.893,39 80.319,83 80.146,90 0,33 BIST IZMIR 100.965,07 100.382,23 101.812,27 100.572,70 -0,39 BIST KAYSERI 188.081,32 188.357,64 191.009,24 189.731,93 0,88 BIST KOCAELI 141.813,51 141.691,66 142.456,55 142.312,07 0,35 BIST TEKIRDAG 151.067,85 151.250,49 152.915,69 151.425,21 0,24