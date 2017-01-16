Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 86.018,00 86.107,93 86.824,13 86.406,04 0,45 BIST ANKARA 92.865,69 92.904,22 93.842,39 93.726,48 0,93 BIST ANTALYA 37.083,83 36.873,37 37.456,72 37.390,59 0,83 BIST BALIKESIR 72.965,72 73.684,22 75.320,80 74.437,79 2,02 BIST BURSA 157.688,21 157.726,13 158.686,41 158.532,47 0,54 BIST ISTANBUL 79.171,42 79.349,86 79.774,46 79.681,17 0,64 BIST IZMIR 100.575,57 99.961,45 100.984,88 100.542,31 -0,03 BIST KAYSERI 183.178,76 182.054,44 185.118,90 184.156,78 0,53 BIST KOCAELI 141.025,32 140.073,69 141.143,22 140.955,95 -0,05 BIST TEKIRDAG 154.935,65 151.421,58 154.417,41 151.973,25 -1,91