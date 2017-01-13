Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 85.598,65 85.272,66 86.296,61 85.700,84 0,12 BIST ANKARA 92.392,27 91.968,24 92.717,46 92.126,82 -0,29 BIST ANTALYA 37.095,80 36.816,39 37.730,32 36.904,48 -0,52 BIST BALIKESIR 71.650,87 71.625,90 73.273,92 72.944,13 1,80 BIST BURSA 156.476,71 155.795,43 157.338,30 155.942,89 -0,34 BIST ISTANBUL 78.135,47 77.880,79 78.745,75 78.270,89 0,17 BIST IZMIR 99.600,81 99.779,38 101.652,21 100.088,87 0,49 BIST KAYSERI 184.112,67 182.198,47 185.928,97 183.742,76 -0,20 BIST KOCAELI 138.882,28 138.267,04 139.858,42 138.904,03 0,02 BIST TEKIRDAG 160.767,07 158.770,18 162.342,36 161.107,12 0,21