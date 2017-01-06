Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 82.027,82 81.372,76 82.072,49 81.573,14 -0,55 BIST ANKARA 88.285,42 88.098,78 89.202,64 89.001,25 0,81 BIST ANTALYA 37.240,06 36.683,57 37.289,13 37.137,01 -0,28 BIST BALIKESIR 64.526,01 63.947,55 66.018,56 65.685,39 1,80 BIST BURSA 148.891,92 148.875,46 152.250,29 151.782,64 1,94 BIST ISTANBUL 75.032,82 74.848,72 75.351,78 75.164,68 0,18 BIST IZMIR 91.491,26 90.992,85 92.496,32 92.264,39 0,85 BIST KAYSERI 173.313,50 172.203,91 175.398,29 174.453,29 0,66 BIST KOCAELI 133.223,23 132.889,30 134.109,29 133.931,17 0,53 BIST TEKIRDAG 147.592,21 146.748,40 149.721,98 149.721,98 1,44