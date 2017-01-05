Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|81.635,66
|81.550,34
|82.940,33
|81.950,85
|0,39
|BIST ANKARA
|88.495,36
|88.173,41
|89.279,54
|88.231,37
|-0,30
|BIST ANTALYA
|37.205,53
|36.845,27
|37.742,63
|36.887,11
|-0,86
|BIST BALIKESIR
|65.592,18
|65.256,55
|65.996,50
|65.418,37
|-0,26
|BIST BURSA
|149.470,94
|148.498,18
|150.888,85
|148.678,19
|-0,53
|BIST ISTANBUL
|74.671,70
|74.510,15
|75.301,84
|74.552,93
|-0,16
|BIST IZMIR
|90.806,59
|90.689,92
|91.719,60
|90.841,25
|0,04
|BIST KAYSERI
|175.821,17
|173.443,47
|176.488,43
|173.495,61
|-1,32
|BIST KOCAELI
|131.502,63
|131.551,47
|132.972,91
|131.554,71
|0,04
|BIST TEKIRDAG
|147.050,74
|146.329,46
|148.691,26
|146.409,17
|-0,44