Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 81.635,66 81.550,34 82.940,33 81.950,85 0,39 BIST ANKARA 88.495,36 88.173,41 89.279,54 88.231,37 -0,30 BIST ANTALYA 37.205,53 36.845,27 37.742,63 36.887,11 -0,86 BIST BALIKESIR 65.592,18 65.256,55 65.996,50 65.418,37 -0,26 BIST BURSA 149.470,94 148.498,18 150.888,85 148.678,19 -0,53 BIST ISTANBUL 74.671,70 74.510,15 75.301,84 74.552,93 -0,16 BIST IZMIR 90.806,59 90.689,92 91.719,60 90.841,25 0,04 BIST KAYSERI 175.821,17 173.443,47 176.488,43 173.495,61 -1,32 BIST KOCAELI 131.502,63 131.551,47 132.972,91 131.554,71 0,04 BIST TEKIRDAG 147.050,74 146.329,46 148.691,26 146.409,17 -0,44