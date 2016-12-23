Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 77.481,97 76.959,57 77.507,44 77.310,12 -0,22 BIST ANKARA 90.894,11 89.096,45 90.532,42 89.179,67 -1,89 BIST ANTALYA 35.657,80 35.005,32 35.892,62 35.527,46 -0,37 BIST BALIKESIR 60.115,34 57.990,96 59.597,66 59.240,96 -1,45 BIST BURSA 151.357,16 150.675,32 151.581,32 151.089,61 -0,18 BIST ISTANBUL 74.696,55 74.647,80 74.932,59 74.677,25 -0,03 BIST IZMIR 90.378,70 89.137,19 90.774,38 89.395,39 -1,09 BIST KAYSERI 165.902,45 165.041,87 167.387,66 166.059,12 0,09 BIST KOCAELI 132.010,64 132.108,23 132.815,44 132.522,73 0,39 BIST TEKIRDAG 147.802,39 146.467,99 149.009,30 147.223,37 -0,39