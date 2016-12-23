Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Ara
BİST 77.150 %-0,33
DOLAR 3,5114 %0,04
EURO 3,6712 %0,15
PARİTE 1,0453 %0,18
ALTIN 127,78 %0,29
FAİZ 10,60 %-1,03
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 77.481,97 76.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 77.481,97 76.959,57 77.507,44 77.310,12 -0,22
BIST ANKARA 90.894,11 89.096,45 90.532,42 89.179,67 -1,89
BIST ANTALYA 35.657,80 35.005,32 35.892,62 35.527,46 -0,37
BIST BALIKESIR 60.115,34 57.990,96 59.597,66 59.240,96 -1,45
BIST BURSA 151.357,16 150.675,32 151.581,32 151.089,61 -0,18
BIST ISTANBUL 74.696,55 74.647,80 74.932,59 74.677,25 -0,03
BIST IZMIR 90.378,70 89.137,19 90.774,38 89.395,39 -1,09
BIST KAYSERI 165.902,45 165.041,87 167.387,66 166.059,12 0,09
BIST KOCAELI 132.010,64 132.108,23 132.815,44 132.522,73 0,39
BIST TEKIRDAG 147.802,39 146.467,99 149.009,30 147.223,37 -0,39

DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>