Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - THYAO 269.691.869
2 - GARAN 169.314.273
3 - HALKB 105.677.169
4 - EREGL 102.740.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|THYAO
|269.691.869
|2
|-
|GARAN
|169.314.273
|3
|-
|HALKB
|105.677.169
|4
|-
|EREGL
|102.740.196
|5
|-
|KRDMD
|98.694.883
|6
|-
|GOODY
|76.067.210
|7
|-
|AKBNK
|68.671.441
|8
|-
|TKFEN
|63.827.662
|9
|-
|YKBNK
|51.950.355
|10
|-
|VAKBN
|41.061.409
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