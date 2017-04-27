Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - THYAO 372.920.267 2 - GARAN 263.338.636 3 - EREGL 200.866.743 4 - HALKB 113.990.068 5 - PETKM 74.903.275 6 - AKBNK 67.000.224 7 - TCELL 49.776.637 8 - VAKBN 49.454.288 9 - YKBNK 45.530.863 10 - OTKAR 41.421.015