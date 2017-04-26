Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - THYAO 643.578.277 2 - GARAN 424.165.009 3 - HALKB 190.022.711 4 - EREGL 162.747.431 5 - AKBNK 161.064.327 6 - YKBNK 109.673.516 7 - VAKBN 76.441.542 8 - PGSUS 72.287.541 9 - ASELS 71.658.546 10 - KRDMD 55.727.283