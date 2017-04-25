Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 284.834.532
2 - THYAO 205.395.124
3 - EREGL 122.082.183
4 - HALKB 104.998.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 284.834.532
2 - THYAO 205.395.124
3 - EREGL 122.082.183
4 - HALKB 104.998.077
5 - AKBNK 101.103.049
6 - ISCTR 79.765.245
7 - YKBNK 70.559.801
8 - VAKBN 61.734.318
9 - ASELS 52.324.024
10 - EKGYO 50.807.817

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