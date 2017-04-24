Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 395.945.273 2 - THYAO 329.629.535 3 - EREGL 106.276.096 4 - HALKB 99.696.569 5 - AKBNK 83.716.833 6 - VAKBN 78.543.428 7 - YKBNK 69.220.416 8 - ISCTR 51.952.611 9 - ASELS 50.695.773 10 - EKGYO 49.652.584