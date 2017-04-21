Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 317.005.925 2 - EREGL 286.778.399 3 - ASELS 196.352.027 4 - HALKB 167.657.456 5 - THYAO 118.742.286 6 - EKGYO 102.410.863 7 - TMSN 84.505.554 8 - AKBNK 82.684.169 9 - VAKBN 78.539.160 10 - ISCTR 48.762.377