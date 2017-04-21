Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 317.005.925
2 - EREGL 286.778.399
3 - ASELS 196.352.027
4 - HALKB 167.657.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|317.005.925
|2
|-
|EREGL
|286.778.399
|3
|-
|ASELS
|196.352.027
|4
|-
|HALKB
|167.657.456
|5
|-
|THYAO
|118.742.286
|6
|-
|EKGYO
|102.410.863
|7
|-
|TMSN
|84.505.554
|8
|-
|AKBNK
|82.684.169
|9
|-
|VAKBN
|78.539.160
|10
|-
|ISCTR
|48.762.377
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler
-
Böyle fırsatçılık görülmedi! Ayda 4,5 milyon TL kazanıyorlar
-
Altın güne yatay başladı
-
Dolar güne nasıl başladı?
-
Zabıtalara kızdı kendi işinin patronu oldu
-
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
-
Korkunç iddia: Polis, erkek doktora silah zoruyla tecavüz etmiş