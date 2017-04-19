Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 302.402.293
2 - HALKB 221.417.338
3 - THYAO 168.517.644
4 - ASELS 132.002.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|302.402.293
|2
|-
|HALKB
|221.417.338
|3
|-
|THYAO
|168.517.644
|4
|-
|ASELS
|132.002.868
|5
|-
|EREGL
|114.056.290
|6
|-
|ISCTR
|104.714.015
|7
|-
|AKBNK
|99.181.605
|8
|-
|VAKBN
|96.465.178
|9
|-
|YKBNK
|81.303.713
|10
|-
|PGSUS
|62.143.614
-
Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Moody's: Referandum sonucu siyasi belirsizliği arttırıyor
-
Mehmet Şimşek'ten IMF'nin Türkiye tahminlerine eleştiri
-
Foto muhabiri kamerasını bırakıp ağlamaya başladı: Geç kaldım
-
Referandum günü paylaşılan bu fotoğraf için validen açıklama!
-
Sinemada hüsrana uğrayan Mahsun, düğünlere düştü
-
ABD, dünyayı kandırmış! Savaş gemisi ters yöne gitmiş