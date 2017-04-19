Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 302.402.293 2 - HALKB 221.417.338 3 - THYAO 168.517.644 4 - ASELS 132.002.868 5 - EREGL 114.056.290 6 - ISCTR 104.714.015 7 - AKBNK 99.181.605 8 - VAKBN 96.465.178 9 - YKBNK 81.303.713 10 - PGSUS 62.143.614