Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 10 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 393.719.072
2 - HALKB 203.739.127
3 - AKBNK 118.321.801
4 - THYAO 108.277.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 10 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|393.719.072
|2
|-
|HALKB
|203.739.127
|3
|-
|AKBNK
|118.321.801
|4
|-
|THYAO
|108.277.662
|5
|-
|TTKOM
|103.084.353
|6
|-
|EREGL
|98.659.048
|7
|-
|ISCTR
|82.306.223
|8
|-
|PETKM
|68.517.643
|9
|-
|VAKBN
|55.563.038
|10
|-
|YKBNK
|49.008.118
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Altın güne düşüşle başladı
-
Büyükanne projesinde yeni fırsat!
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Dünya devi Türkiye'de yatırım yapmak için şirket arıyor
-
Son Dakika! Tunceli'de hakim ve polisleri taşıyan helikopter düştü