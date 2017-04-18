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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 10 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 393.719.072
2 - HALKB 203.739.127
3 - AKBNK 118.321.801
4 - THYAO 108.277.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 10 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 393.719.072
2 - HALKB 203.739.127
3 - AKBNK 118.321.801
4 - THYAO 108.277.662
5 - TTKOM 103.084.353
6 - EREGL 98.659.048
7 - ISCTR 82.306.223
8 - PETKM 68.517.643
9 - VAKBN 55.563.038
10 - YKBNK 49.008.118

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