Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

HİSSE ADI TL 1 - GARAN 479.088.801 2 - HALKB 260.689.889 3 - THYAO 192.320.130 4 - PGSUS 137.486.036 5 - AKBNK 129.867.589 6 - ISCTR 123.454.600 7 - VAKBN 92.256.738 8 - YKBNK 59.795.317 9 - DOHOL 56.174.841 10 - EKGYO 50.591.407