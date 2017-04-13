Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 184.621.394 2 - HALKB 140.476.899 3 - THYAO 104.050.003 4 - PGSUS 69.887.044 5 - PETKM 65.299.713 6 - EREGL 56.965.075 7 - ISCTR 53.149.666 8 - KOZAA 52.818.492 9 - GOODY 50.936.069 10 - VAKBN 48.378.686