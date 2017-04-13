Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 184.621.394
2 - HALKB 140.476.899
3 - THYAO 104.050.003
4 - PGSUS 69.887.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|184.621.394
|2
|-
|HALKB
|140.476.899
|3
|-
|THYAO
|104.050.003
|4
|-
|PGSUS
|69.887.044
|5
|-
|PETKM
|65.299.713
|6
|-
|EREGL
|56.965.075
|7
|-
|ISCTR
|53.149.666
|8
|-
|KOZAA
|52.818.492
|9
|-
|GOODY
|50.936.069
|10
|-
|VAKBN
|48.378.686
-
Banvit'in satışında beklenmeyen gelişme!
-
Sığınmacı olarak ayak bastığı Türkiye'de restoran zinciri kurdu
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Türk firması Formula pistlerine damga vurdu!
-
Türk yolcuların yurt dışı giriş ve çıkışlarında yeni uygulama!
-
Uyurken 'acıyor' diye attığı çığlık, korkunç gerçeği ortaya çıkardı