Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 239.606.137 2 - HALKB 211.888.854 3 - THYAO 93.311.258 4 - KOZAA 84.989.557 5 - IPEKE 75.135.545 6 - AKBNK 71.785.453 7 - VAKBN 68.563.992 8 - ISCTR 53.545.905 9 - YKBNK 51.428.650 10 - GOODY 49.632.847