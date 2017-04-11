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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - HALKB 591.783.455
2 - GARAN 349.167.038
3 - THYAO 231.420.637
4 - AKBNK 106.212.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - HALKB 591.783.455
2 - GARAN 349.167.038
3 - THYAO 231.420.637
4 - AKBNK 106.212.134
5 - ISCTR 88.293.470
6 - YKBNK 86.287.333
7 - VAKBN 81.991.359
8 - VESTL 70.876.947
9 - KARTN 64.014.526
10 - EREGL 54.389.074

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