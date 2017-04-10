Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip on hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 611.352.469 2 - HALKB 366.619.474 3 - AKBNK 240.855.951 4 - THYAO 187.398.816 5 - ISCTR 169.112.839 6 - YKBNK 154.157.706 7 - VESTL 142.049.151 8 - VAKBN 88.640.875 9 - EKGYO 54.546.291 10 - TUPRS 35.021.292