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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 161.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 161.187,12 161.147,06 162.566,72 162.418,04 0,76 112.126.295,00 803.113.813,00
BIST BILISIM 25.813,59 25.779,55 26.043,75 26.010,27 0,76 2.865.692,00 16.337.677,00
BIST ELEKTRIK 2.896,00 2.905,62 2.943,79 2.929,65 1,16 27.842.856,00 36.522.733,00
BIST FIN KIR FAKTORING 29.654,93 29.703,35 30.186,16 30.176,49 1,76 1.247.557,00 2.176.709,00
BIST GIDA ICECEK 115.674,58 116.171,10 117.392,78 117.219,65 1,34 9.900.259,00 57.242.202,00
BIST GAYRIMENKUL YO 42.740,88 42.863,06 43.089,11 43.060,60 0,75 59.750.873,00 95.987.222,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 77.028,63 77.545,04 78.108,13 77.876,81 1,10 40.759.683,00 130.380.786,00
BIST ILETISIM 30.652,43 30.780,80 31.014,53 30.905,63 0,83 2.269.335,00 24.107.773,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 49.327,98 49.505,58 49.995,68 49.895,39 1,15 14.796.630,00 29.353.434,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 82.823,11 83.325,15 83.746,63 83.652,05 1,00 25.113.084,00 145.672.839,00
BIST KURUMSAL YONETIM 81.904,30 81.866,45 82.370,15 82.344,36 0,54 156.256.491,00 979.599.763,00
BIST METAL ANA 146.734,77 147.049,48 149.241,97 149.039,56 1,57 37.490.044,00 145.534.535,00
BIST METAL ESYA MAKINA 143.816,44 143.721,95 144.926,21 144.356,39 0,38 25.355.969,00 153.798.359,00
BIST SIGORTA 229.208,79 228.733,19 230.103,84 229.876,70 0,29 975.576,00 2.113.288,00
BIST SPOR 62.695,92 63.134,00 63.463,93 63.254,35 0,89 3.900.736,00 22.947.330,00
BIST TAS TOPRAK 77.778,95 77.964,46 78.304,77 78.222,89 0,57 5.374.818,00 37.316.361,00
BIST TICARET 152.606,14 152.882,22 153.679,73 153.280,84 0,44 13.595.466,00 57.868.403,00
BIST TEKSTIL DERI 22.623,56 22.602,98 22.732,69 22.656,28 0,14 4.389.776,00 8.869.931,00
BIST TURIZM 9.013,13 8.955,27 9.077,74 9.002,33 -0,12 8.395.989,00 8.094.256,00
BIST ULASTIRMA 60.979,86 61.490,47 62.293,10 62.183,33 1,97 76.575.515,00 389.018.714,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.371,50 25.304,06 25.632,07 25.505,25 0,53 6.733.475,00 7.342.999,00
KATILIM 30 91.729,02 92.123,53 92.716,74 92.629,53 0,98 63.395.201,00 335.436.681,00
BIST 100 92.423,93 92.770,72 93.338,66 93.269,06 0,91 359.925.738,00 2.032.731.327,00
BIST 50 88.641,72 88.971,52 89.543,19 89.470,19 0,93 299.260.736,00 1.819.028.356,00
BIST 30 113.638,09 114.034,60 114.747,06 114.650,58 0,89 242.194.855,00 1.589.280.252,00
BIST ANA 106.155,50 106.758,95 107.170,10 107.120,98 0,91 88.615.912,00 182.191.645,00
BIST YILDIZ 92.577,02 92.914,64 93.476,92 93.409,46 0,90 343.729.976,00 1.997.935.949,00
BIST SINAI 96.258,97 96.720,67 97.236,87 97.206,67 0,98 137.207.421,00 616.484.989,00
BIST MALI 123.322,01 123.598,42 124.464,47 124.373,68 0,85 214.862.025,00 1.033.774.338,00
BIST HIZMETLER 57.725,97 58.015,74 58.315,21 58.225,80 0,87 138.055.652,00 566.683.576,00
BIST TEKNOLOJI 90.564,17 90.983,04 91.567,28 91.245,19 0,75 5.537.367,00 67.033.450,00
BIST TUM 93.505,18 93.851,62 94.399,49 94.340,08 0,89 495.662.465,00 2.283.976.352,00
BIST TUM-100 124.426,62 124.699,66 125.281,16 125.241,04 0,65 135.736.727,00 251.245.026,00
BIST TEMETTU 99.334,69 99.621,96 100.233,21 100.153,72 0,82 158.209.100,00 1.176.922.224,00

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