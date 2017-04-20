Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 158.800,26 159.362,03 160.531,93 159.895,99 0,69 97.125.796,00 805.547.264,00 BIST BILISIM 25.233,10 25.303,95 25.781,23 25.729,99 1,97 2.177.148,00 12.987.508,00 BIST ELEKTRIK 2.882,98 2.894,27 2.917,01 2.910,11 0,94 4.007.615,00 8.520.904,00 BIST FIN KIR FAKTORING 29.422,54 29.258,35 29.500,04 29.451,62 0,10 228.289,00 425,66 BIST GIDA ICECEK 114.160,74 114.659,51 116.120,92 115.595,51 1,26 6.094.451,00 31.775.483,00 BIST GAYRIMENKUL YO 41.859,94 41.985,99 42.324,35 42.251,02 0,93 34.669.162,00 69.803.991,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 75.511,46 75.531,24 76.075,25 76.037,98 0,70 41.878.197,00 131.137.072,00 BIST ILETISIM 29.852,10 29.813,15 30.136,29 30.089,37 0,79 3.287.025,00 28.600.122,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 48.691,55 48.781,60 49.174,83 49.129,11 0,90 9.815.223,00 25.325.961,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 82.047,91 82.084,86 82.763,54 82.740,44 0,84 23.708.504,00 129.991.905,00 BIST KURUMSAL YONETIM 80.572,17 81.020,25 81.435,36 81.398,57 1,03 133.167.094,00 1.078.367.592,00 BIST METAL ANA 143.224,95 142.931,21 144.681,43 143.745,01 0,36 34.714.792,00 151.022.241,00 BIST METAL ESYA MAKINA 140.631,29 140.617,95 141.928,13 141.868,77 0,88 18.530.028,00 125.048.982,00 BIST SIGORTA 229.572,42 228.113,69 231.235,45 230.857,06 0,56 3.484.829,00 9.472.708,00 BIST SPOR 63.105,19 63.197,13 63.495,58 63.352,95 0,39 2.835.757,00 15.975.114,00 BIST TAS TOPRAK 77.466,74 77.681,43 78.330,77 78.159,58 0,89 8.052.464,00 48.250.186,00 BIST TICARET 151.115,08 150.329,83 151.016,14 150.721,24 -0,26 16.938.997,00 70.225.212,00 BIST TEKSTIL DERI 22.375,13 22.461,98 22.619,68 22.583,09 0,93 7.286.276,00 16.937.878,00 BIST TURIZM 8.763,86 8.789,90 8.931,89 8.865,52 1,16 3.618.255,00 8.514.187,00 BIST ULASTIRMA 59.545,99 59.916,07 60.288,69 60.023,81 0,80 32.764.568,00 155.176.950,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.483,48 25.427,26 25.701,52 25.681,69 0,78 5.886.883,00 6.311.279,00 KATILIM 30 90.331,87 90.469,10 90.874,00 90.808,00 0,53 58.190.597,00 303.725.733,00 BIST 100 90.804,13 91.148,08 91.549,93 91.487,47 0,75 267.460.667,00 1.833.444.968,00 BIST 50 87.054,19 87.351,71 87.706,82 87.649,40 0,68 219.927.880,00 1.636.331.216,00 BIST 30 111.520,11 111.874,42 112.369,41 112.281,03 0,68 195.341.771,00 1.494.167.407,00 BIST ANA 104.526,31 104.971,04 105.558,49 105.558,49 0,99 84.397.263,00 190.497.468,00 BIST YILDIZ 91.040,33 91.378,61 91.753,75 91.705,90 0,73 254.620.248,00 1.797.961.137,00 BIST SINAI 94.822,39 95.137,01 95.628,45 95.589,25 0,81 117.474.133,00 549.272.503,00 BIST MALI 121.292,56 121.828,36 122.339,38 122.152,22 0,71 177.392.437,00 1.016.394.226,00 BIST HIZMETLER 56.651,28 56.628,12 56.907,17 56.865,28 0,38 70.215.276,00 304.419.225,00 BIST TEKNOLOJI 87.561,65 88.106,57 90.829,71 90.829,71 3,73 11.866.148,00 193.950.559,00 BIST TUM 91.942,02 92.288,59 92.678,20 92.628,24 0,75 376.947.994,00 2.064.036.513,00 BIST TUM-100 123.461,20 123.635,55 124.311,64 124.298,81 0,68 109.487.327,00 230.591.544,00 BIST TEMETTU 97.670,27 98.032,42 98.394,04 98.295,77 0,64 153.341.325,00 1.310.009.794,00