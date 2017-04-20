Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 158.
Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|ADET
|HACİM
|BIST BANKA
|158.800,26
|159.362,03
|160.531,93
|159.895,99
|0,69
|97.125.796,00
|805.547.264,00
|BIST BILISIM
|25.233,10
|25.303,95
|25.781,23
|25.729,99
|1,97
|2.177.148,00
|12.987.508,00
|BIST ELEKTRIK
|2.882,98
|2.894,27
|2.917,01
|2.910,11
|0,94
|4.007.615,00
|8.520.904,00
|BIST FIN KIR FAKTORING
|29.422,54
|29.258,35
|29.500,04
|29.451,62
|0,10
|228.289,00
|425,66
|BIST GIDA ICECEK
|114.160,74
|114.659,51
|116.120,92
|115.595,51
|1,26
|6.094.451,00
|31.775.483,00
|BIST GAYRIMENKUL YO
|41.859,94
|41.985,99
|42.324,35
|42.251,02
|0,93
|34.669.162,00
|69.803.991,00
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|75.511,46
|75.531,24
|76.075,25
|76.037,98
|0,70
|41.878.197,00
|131.137.072,00
|BIST ILETISIM
|29.852,10
|29.813,15
|30.136,29
|30.089,37
|0,79
|3.287.025,00
|28.600.122,00
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|48.691,55
|48.781,60
|49.174,83
|49.129,11
|0,90
|9.815.223,00
|25.325.961,00
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|82.047,91
|82.084,86
|82.763,54
|82.740,44
|0,84
|23.708.504,00
|129.991.905,00
|BIST KURUMSAL YONETIM
|80.572,17
|81.020,25
|81.435,36
|81.398,57
|1,03
|133.167.094,00
|1.078.367.592,00
|BIST METAL ANA
|143.224,95
|142.931,21
|144.681,43
|143.745,01
|0,36
|34.714.792,00
|151.022.241,00
|BIST METAL ESYA MAKINA
|140.631,29
|140.617,95
|141.928,13
|141.868,77
|0,88
|18.530.028,00
|125.048.982,00
|BIST SIGORTA
|229.572,42
|228.113,69
|231.235,45
|230.857,06
|0,56
|3.484.829,00
|9.472.708,00
|BIST SPOR
|63.105,19
|63.197,13
|63.495,58
|63.352,95
|0,39
|2.835.757,00
|15.975.114,00
|BIST TAS TOPRAK
|77.466,74
|77.681,43
|78.330,77
|78.159,58
|0,89
|8.052.464,00
|48.250.186,00
|BIST TICARET
|151.115,08
|150.329,83
|151.016,14
|150.721,24
|-0,26
|16.938.997,00
|70.225.212,00
|BIST TEKSTIL DERI
|22.375,13
|22.461,98
|22.619,68
|22.583,09
|0,93
|7.286.276,00
|16.937.878,00
|BIST TURIZM
|8.763,86
|8.789,90
|8.931,89
|8.865,52
|1,16
|3.618.255,00
|8.514.187,00
|BIST ULASTIRMA
|59.545,99
|59.916,07
|60.288,69
|60.023,81
|0,80
|32.764.568,00
|155.176.950,00
|BIST MENKUL KIYM YO
|25.483,48
|25.427,26
|25.701,52
|25.681,69
|0,78
|5.886.883,00
|6.311.279,00
|KATILIM 30
|90.331,87
|90.469,10
|90.874,00
|90.808,00
|0,53
|58.190.597,00
|303.725.733,00
|BIST 100
|90.804,13
|91.148,08
|91.549,93
|91.487,47
|0,75
|267.460.667,00
|1.833.444.968,00
|BIST 50
|87.054,19
|87.351,71
|87.706,82
|87.649,40
|0,68
|219.927.880,00
|1.636.331.216,00
|BIST 30
|111.520,11
|111.874,42
|112.369,41
|112.281,03
|0,68
|195.341.771,00
|1.494.167.407,00
|BIST ANA
|104.526,31
|104.971,04
|105.558,49
|105.558,49
|0,99
|84.397.263,00
|190.497.468,00
|BIST YILDIZ
|91.040,33
|91.378,61
|91.753,75
|91.705,90
|0,73
|254.620.248,00
|1.797.961.137,00
|BIST SINAI
|94.822,39
|95.137,01
|95.628,45
|95.589,25
|0,81
|117.474.133,00
|549.272.503,00
|BIST MALI
|121.292,56
|121.828,36
|122.339,38
|122.152,22
|0,71
|177.392.437,00
|1.016.394.226,00
|BIST HIZMETLER
|56.651,28
|56.628,12
|56.907,17
|56.865,28
|0,38
|70.215.276,00
|304.419.225,00
|BIST TEKNOLOJI
|87.561,65
|88.106,57
|90.829,71
|90.829,71
|3,73
|11.866.148,00
|193.950.559,00
|BIST TUM
|91.942,02
|92.288,59
|92.678,20
|92.628,24
|0,75
|376.947.994,00
|2.064.036.513,00
|BIST TUM-100
|123.461,20
|123.635,55
|124.311,64
|124.298,81
|0,68
|109.487.327,00
|230.591.544,00
|BIST TEMETTU
|97.670,27
|98.032,42
|98.394,04
|98.295,77
|0,64
|153.341.325,00
|1.310.009.794,00
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