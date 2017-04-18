Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 158.768,13 158.098,72 159.803,69 159.037,02 0,17 111.413.804,00 911.357.210,00 BIST BILISIM 25.114,26 24.895,53 25.371,72 25.345,51 0,92 5.046.339,00 20.787.786,00 BIST ELEKTRIK 2.912,36 2.900,81 2.933,41 2.928,39 0,55 5.921.941,00 17.900.252,00 BIST FIN KIR FAKTORING 29.782,96 29.234,63 29.696,36 29.647,85 -0,45 235.331,00 431,97 BIST GIDA ICECEK 113.875,98 113.731,04 114.282,23 113.947,15 0,06 10.791.990,00 49.790.748,00 BIST GAYRIMENKUL YO 42.162,75 41.821,02 42.141,18 41.894,51 -0,64 25.002.903,00 60.740.236,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 75.106,15 74.816,27 75.127,80 75.005,60 -0,13 66.240.349,00 168.504.322,00 BIST ILETISIM 29.895,48 29.730,81 29.952,14 29.773,31 -0,41 19.077.005,00 122.059.550,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 47.923,27 48.168,62 48.786,24 48.769,32 1,77 29.937.516,00 43.916.364,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 82.455,58 82.077,49 82.689,08 82.589,83 0,16 39.931.419,00 208.732.530,00 BIST KURUMSAL YONETIM 80.626,29 80.396,76 80.820,86 80.617,78 -0,01 193.542.095,00 1.100.125.505,00 BIST METAL ANA 140.154,60 139.858,66 142.255,58 141.756,01 1,14 51.584.069,00 148.489.513,00 BIST METAL ESYA MAKINA 140.330,25 139.756,58 140.405,14 140.334,77 0,00 15.454.889,00 88.669.643,00 BIST SIGORTA 228.116,24 228.890,70 230.416,20 229.189,67 0,47 1.293.397,00 2.647.723,00 BIST SPOR 63.034,67 62.925,17 63.415,76 63.319,84 0,45 3.255.074,00 19.133.586,00 BIST TAS TOPRAK 76.954,00 76.827,96 77.252,34 77.251,04 0,39 5.680.534,00 33.891.951,00 BIST TICARET 151.068,88 149.999,37 150.991,52 150.920,90 -0,10 22.055.027,00 63.356.792,00 BIST TEKSTIL DERI 22.267,70 22.286,71 22.635,59 22.634,26 1,65 15.853.594,00 21.204.861,00 BIST TURIZM 8.671,98 8.669,29 8.765,11 8.744,29 0,83 4.359.985,00 4.898.384,00 BIST ULASTIRMA 59.604,94 59.466,12 59.932,08 59.570,29 -0,06 22.889.142,00 157.162.306,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.402,68 25.284,67 25.536,58 25.508,56 0,42 4.003.308,00 4.289.239,00 KATILIM 30 90.468,24 90.280,81 90.849,60 90.771,05 0,33 60.871.694,00 310.071.048,00 BIST 100 90.653,80 90.397,15 90.898,83 90.734,15 0,09 383.510.637,00 2.071.582.485,00 BIST 50 86.868,98 86.610,11 87.099,91 86.939,23 0,08 314.844.837,00 1.850.674.838,00 BIST 30 111.316,11 110.926,31 111.602,60 111.374,91 0,05 266.683.179,00 1.622.076.083,00 BIST ANA 103.078,52 102.971,44 103.901,93 103.828,93 0,73 89.890.148,00 148.832.338,00 BIST YILDIZ 90.850,18 90.637,41 91.108,65 90.969,99 0,13 372.409.923,00 2.037.259.762,00 BIST SINAI 94.405,42 94.214,32 94.864,82 94.796,78 0,41 198.236.141,00 666.922.037,00 BIST MALI 121.162,83 120.730,50 121.583,66 121.176,77 0,01 204.189.284,00 1.143.685.783,00 BIST HIZMETLER 56.816,42 56.619,36 56.806,92 56.722,53 -0,17 80.326.086,00 399.690.062,00 BIST TEKNOLOJI 84.853,99 84.342,08 85.296,96 85.224,60 0,44 6.095.292,00 38.733.794,00 BIST TUM 91.755,24 91.546,70 92.000,95 91.858,35 0,11 488.846.803,00 2.249.031.676,00 BIST TUM-100 122.700,96 122.787,39 123.199,89 123.159,68 0,37 105.336.166,00 177.449.191,00 BIST TEMETTU 97.381,17 97.110,35 97.709,23 97.531,25 0,15 177.418.623,00 1.379.545.846,00