Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 157.217,08 157.829,40 159.674,41 158.402,56 0,75 89.316.501,00 704.253.884,00 BIST BILISIM 25.617,10 25.446,17 25.870,60 25.665,06 0,19 4.278.978,00 39.811.039,00 BIST ELEKTRIK 2.902,66 2.890,83 2.925,12 2.905,12 0,08 12.026.823,00 16.937.451,00 BIST FIN KIR FAKTORING 29.690,11 29.690,11 30.269,93 29.883,38 0,65 2.031.055,00 2.434.670,00 BIST GIDA ICECEK 112.887,54 112.972,06 113.824,35 113.200,06 0,28 14.833.470,00 43.344.125,00 BIST GAYRIMENKUL YO 42.175,52 42.108,43 42.518,89 42.303,40 0,30 27.110.072,00 59.565.476,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 75.852,37 75.634,09 76.122,57 75.884,36 0,04 62.020.754,00 126.445.671,00 BIST ILETISIM 30.318,66 30.159,31 30.388,60 30.190,29 -0,42 2.414.436,00 19.795.464,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 46.773,38 46.471,90 47.065,28 46.699,63 -0,16 10.096.071,00 17.559.133,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 83.986,92 83.690,24 84.375,03 83.721,81 -0,32 29.277.964,00 153.499.969,00 BIST KURUMSAL YONETIM 80.374,16 80.595,04 81.020,86 80.684,80 0,39 141.082.837,00 753.824.861,00 BIST METAL ANA 141.482,76 141.779,19 143.033,41 142.060,58 0,41 27.874.370,00 66.365.676,00 BIST METAL ESYA MAKINA 142.070,35 141.983,97 142.683,10 142.511,19 0,31 33.211.096,00 103.101.169,00 BIST SIGORTA 228.024,84 227.362,71 229.670,39 228.890,48 0,38 1.351.740,00 2.053.968,00 BIST SPOR 62.945,27 62.947,73 63.839,06 63.427,42 0,77 7.660.502,00 28.791.449,00 BIST TAS TOPRAK 77.932,85 77.776,48 78.104,65 77.918,55 -0,02 5.520.212,00 32.266.070,00 BIST TICARET 153.085,35 151.675,71 153.189,74 151.906,25 -0,77 8.726.014,00 40.561.415,00 BIST TEKSTIL DERI 22.069,30 22.054,71 22.238,37 22.174,28 0,48 9.437.647,00 15.744.168,00 BIST TURIZM 8.726,90 8.658,57 8.781,74 8.693,37 -0,38 2.759.776,00 3.474.988,00 BIST ULASTIRMA 59.414,87 59.601,82 59.991,88 59.771,43 0,60 17.293.427,00 99.980.255,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.481,44 25.372,58 25.793,59 25.419,40 -0,24 8.145.772,00 8.488.899,00 KATILIM 30 92.099,89 91.922,90 92.394,64 92.023,04 -0,08 42.646.666,00 205.523.935,00 BIST 100 90.904,49 90.982,10 91.542,83 91.156,65 0,28 351.154.253,00 1.626.449.563,00 BIST 50 87.132,77 87.197,00 87.766,38 87.374,96 0,28 237.369.193,00 1.365.903.148,00 BIST 30 111.711,26 111.767,79 112.541,29 111.994,43 0,25 159.535.915,00 1.123.590.374,00 BIST ANA 103.653,48 103.775,54 104.294,91 103.942,75 0,28 101.851.218,00 159.361.370,00 BIST YILDIZ 91.146,11 91.217,80 91.778,26 91.391,13 0,27 337.233.387,00 1.592.364.621,00 BIST SINAI 95.280,30 95.328,58 95.758,20 95.502,33 0,23 232.326.830,00 655.787.108,00 BIST MALI 120.792,29 121.052,00 122.083,35 121.394,63 0,50 181.846.674,00 894.773.811,00 BIST HIZMETLER 57.396,58 57.161,89 57.514,77 57.225,04 -0,30 52.347.853,00 216.184.430,00 BIST TEKNOLOJI 85.488,10 85.318,18 86.002,98 85.642,66 0,18 5.242.771,00 56.296.275,00 BIST TUM 92.046,60 92.125,18 92.667,07 92.298,20 0,27 471.764.128,00 1.823.041.624,00 BIST TUM-100 123.644,67 123.584,27 124.125,26 123.927,77 0,23 120.609.875,00 196.592.061,00 BIST TEMETTU 97.488,73 97.544,61 98.232,37 97.763,40 0,28 127.600.786,00 985.589.524,00