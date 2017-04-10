Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 149.681,47 150.242,87 156.498,32 156.353,11 4,46 223.722.744,00 1.653.383.305,00 BIST BILISIM 24.975,18 25.176,97 25.515,61 25.507,92 2,13 5.205.633,00 43.925.814,00 BIST ELEKTRIK 2.881,76 2.892,14 2.917,26 2.910,37 0,99 14.045.819,00 21.093.685,00 BIST FIN KIR FAKTORING 28.620,12 28.446,18 28.900,56 28.900,56 0,98 269.313,00 459,30 BIST GIDA ICECEK 112.840,20 112.983,76 113.611,34 113.318,61 0,42 4.562.037,00 24.561.463,00 BIST GAYRIMENKUL YO 42.342,02 42.428,51 42.917,51 42.725,03 0,90 39.162.326,00 88.778.960,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 74.074,66 74.242,03 75.022,48 74.927,31 1,15 46.600.583,00 139.063.734,00 BIST ILETISIM 30.104,42 29.964,54 30.209,77 30.034,48 -0,23 4.070.840,00 36.749.783,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 46.013,62 46.266,87 46.736,09 46.444,23 0,94 20.161.043,00 22.184.417,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 82.913,72 82.601,79 83.229,88 82.847,90 -0,08 24.680.574,00 152.296.592,00 BIST KURUMSAL YONETIM 78.320,45 78.487,25 79.771,74 79.687,15 1,75 242.999.981,00 1.526.798.769,00 BIST METAL ANA 139.973,46 140.570,41 142.098,72 141.619,19 1,18 29.330.919,00 70.249.898,00 BIST METAL ESYA MAKINA 137.452,91 137.450,61 139.331,73 138.998,69 1,12 40.732.100,00 255.481.834,00 BIST SIGORTA 224.125,22 223.299,77 224.397,58 224.397,58 0,12 530.800,00 1.159.143,00 BIST SPOR 63.519,06 63.508,02 64.280,05 63.740,64 0,35 7.019.011,00 37.993.389,00 BIST TAS TOPRAK 77.363,94 77.552,47 78.021,39 77.976,52 0,79 7.343.227,00 44.568.352,00 BIST TICARET 151.339,87 150.781,21 153.003,65 151.303,04 -0,02 14.072.145,00 43.113.263,00 BIST TEKSTIL DERI 21.803,71 21.633,24 21.857,67 21.803,56 0,00 5.857.617,00 12.696.477,00 BIST TURIZM 8.783,28 8.771,78 8.881,21 8.807,25 0,27 4.280.340,00 5.537.246,00 BIST ULASTIRMA 58.349,91 58.546,20 59.359,13 59.276,19 1,59 35.361.587,00 196.988.883,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.497,57 25.453,82 25.852,05 25.713,72 0,85 19.027.587,00 19.810.443,00 KATILIM 30 90.702,82 90.897,89 91.553,12 91.313,44 0,67 50.688.092,00 243.033.250,00 BIST 100 88.497,33 88.730,81 90.217,11 90.159,21 1,88 449.092.115,00 2.699.613.168,00 BIST 50 84.663,76 84.879,02 86.390,86 86.343,88 1,98 396.931.020,00 2.505.618.552,00 BIST 30 108.411,22 108.662,66 110.708,77 110.624,74 2,04 331.268.077,00 2.205.658.810,00 BIST ANA 103.095,87 103.754,28 104.261,61 104.122,68 1,00 72.239.050,00 162.257.432,00 BIST YILDIZ 88.750,42 88.996,93 90.404,45 90.378,04 1,83 428.219.019,00 2.647.708.937,00 BIST SINAI 93.873,54 93.985,11 94.650,01 94.418,64 0,58 142.770.563,00 601.252.742,00 BIST MALI 116.508,22 116.930,03 120.177,94 120.078,52 3,06 310.292.468,00 1.882.852.639,00 BIST HIZMETLER 56.840,12 56.784,40 57.251,33 56.972,05 0,23 82.707.479,00 360.390.545,00 BIST TEKNOLOJI 84.313,99 84.707,26 85.309,84 85.270,63 1,13 6.048.742,00 58.313.845,00 BIST TUM 89.814,73 90.077,79 91.436,96 91.397,26 1,76 541.819.252,00 2.902.809.772,00 BIST TUM-100 123.678,90 124.120,27 124.407,40 124.325,92 0,52 92.727.137,00 203.196.604,00 BIST TEMETTU 94.596,74 94.870,65 96.763,98 96.708,86 2,23 240.462.578,00 1.858.141.975,00