Günün İlk Derbisi Fenerbahçe'nin

FENERBAHÇE U21 Takımı, ligin 28. hafta maçında konuk olduğu Galatasaray U21 takımını 2-0 mağlup etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren gollleri Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (kendi kalesine) kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla 69 puanla açık ara liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı ekip ise 47 puanda kaldı.



- İstanbul