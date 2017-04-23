Günün İlk Derbisi Fenerbahçe'nin

FENERBAHÇE U21 Takımı, ligin 28. hafta maçında konuk olduğu Galatasaray U21 takımını 2-0 mağlup etti.

Günün İlk Derbisi Fenerbahçe'nin

FENERBAHÇE U21 Takımı, ligin 28. hafta maçında konuk olduğu Galatasaray U21 takımını 2-0 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren gollleri Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (kendi kalesine) kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla 69 puanla açık ara liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı ekip ise 47 puanda kaldı.

- İstanbul

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