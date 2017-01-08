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Günün Ağarmasıyla Trabzon'daki Yangının Boyutu Ortaya Çıktı

Günün Ağarmasıyla Trabzon'daki Yangının Boyutu Ortaya Çıktı

Trabzon'da dün gece başlayan yangının boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Günün Ağarmasıyla Trabzon'daki Yangının Boyutu Ortaya Çıktı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan orman yangınının boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

ARAZİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KÜLE DÖNDÜ

Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler yangına bir süre müdahale edemezken, Ordu, Giresun ve Rize'den de takviye ekiplerin gelmesiyle yangının büyük bir bölümü sabahın ilk ışıklarıyla söndürüldü. Yanan çam ağaçlarından dumanların çıktığı görülürken, arazinin büyük bölümünün ise yandığı gözlendi.




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Çamburnu, Giresun, Sürmene, Trabzon, Yangın, Sabah, Rize, Ordu
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