Günümüzde Siber Saldırılardan Kamu Kurumları Ne Düzeyde Etkileniyor?

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Müdürü Mehmet Dağdevirentürk, günümüzde siber saldırılardan kamu kurumlarının ne düzeyde etkilendiğini Wise TV'ye anlattı.



Dağdevirentürk, "Kamu kurumları özellikle Türkiye'de bizim özel ilgilendiğimiz bir alan. Çünkü çok fazla kamu kurumunu koruyoruz Türkiye'de. Bu anlamda onlara yapılan birebir saldırıları da, siber saldırıları da yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 1,5 sene önce bir kamu kurumumuza ki bu kamu kurumu daha sonrasındaki yaptığımız analizde birkaç kamu kurumuna bu saldırının yapıldığını tesbit ettik. İsmi piyon saldırısıydı. Saldırı Trend Micro tarafından tesbit edildi ve bütün kamu kurumlarına bununla alakalı istihbarat verdik Türkiye'de. Bakın böyle bir saldırı var amacı bu ve korumak için de şunu şunu yapmalısınız diye aslında kurumları bununla alakalı bilgilendirdik. Bu tarz çalışmaları bununla alakalı kamu kurumlarımıza yapılan bir siber saldırıda herhangi bir tesbitimiz varsa Trend Micro olarak anında paylaşıyoruz. Saldırı da şöyleydi, kullanıcılara bir ortalama saldırısı gönderiliyor ve ortalama saldırısı sahte bir e-mail içeriği aslında. Kullanıcıların bir şekilde o sahte e-mail içeriği üzerinden sahte içeriği indirip bilgisayarlarının takip edilmesi, ekran görüntülerinin alınması, ses kayıtlarının alınması, ses kayıtlarının takip edilmesi gibi bir süreç. Saldırılar ciddi oranda Rusya üzerinden yapılmıştı ve işte hatta Hollanda üzerinden bir takım sunuculardan bununla alakalı bir komuta merkezleri bu bölgelerdeydi ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bizde hemen bu saldırının bütün detayını, bütün DNA'sını çıkarıp kamu kurumlarımızla özel olarak paylaştık. Piyon saldırısı inanın onlarca saldırıdan bir tanesi. Dolayısıyla bütün gizlilik, bütün bilgi paylaşımı kamu için özellikle bu kadar vatandaşlık bilgilerinin tutulduğu bu kadar gizli bilgilerin tutulduğu bir yerde dediğim gibi hedef daha fazla artık data. Bir sistemi devre dışı bırakmak değil, o yüzden data toplamak bilgi toplamak istihbarat toplamak bugün kötü niyetli kişilerin en önemli motivasyonu" dedi.