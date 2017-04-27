Bilişim teknolojileri her geçen gün daha hızlı gelişiyor. 10 yıl önce yalnızca hayallerde olabilecek teknolojiler bugün hayatımızın vazgeçilmezi olmuş durumdalar. Sürücüsüz araçlar yollarda, uçabilen arabalar ise pek yakında hayatımızda olacaklar. Şimdiden kargolarımız insansız hava araçları ile ta- şınmaya başladı bile. Fakat bilişim teknolojileri geliştikçe kötü niyetli insanlar da yeni yeni alanlar keşfediyorlar. Örneğin akıllı evlerde sıkça kullanılmaya başlanan akıllı lamba, kapı kilidi, termostat vb. internet nesnelerini (IoT) kendi amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak yeni teknolojilere ve bu teknolojileri kullanırken göz önünde bulundurmamız gereken siber güvenlik konusuna dikkat çekmek için düzenlediğimiz "Günümüz Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik" başlıklı etkinlik tüm katılımcılara açıktır. Alanında uzman kişilerin konuşmalar gerçekleştireceği ve sektörün önde gelen bilişim frmalarının da olacağı etkinlik, bilişim teknolojilerini ve bunların güvenliğinin nasıl sağlanacağını daha iyi anlamak açısından büyük fayda sağlayacak.



Detaylı bilgi için: bilgiislem.medeniyet.edu.tr



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : İstanbul Medeniyet Üniversitesi



Mekan Adresi : 98 D-100 Karayolu Başlangıç Saati : 28.04.2017 08: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Günümüz Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır