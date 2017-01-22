Günübirlikçilerin Kayak Keyfi

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da günübirlikçi tatilciler, 2 saatte kayak yapmayı öğreniyorlar.



Hafta sonunu ve sömestr tatilini Uludağ'da geçiren tatilciler 2 saatte kayak yapmayı öğreniyorlar. Pistleri dolduran acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yapmaya devam ediyor. Günübirlikçilerin alacağı 2 saatlik eğitimden sonra kayak yapabileceğini dile getiren kayak hocaları, "Hafta sonu günübirlikçiler daha çok geliyor. Sömestr tatilinde Uludağ çok canlı. Günübirlikçi tatilciler alacağı 2 saatlik eğitim sonunda 'ben kayak yapıyorum' diyebilirler" dedi.



Yetkililer, yarıyıl tatilinde Uludağ'ın vazgeçilmez eğlence mekanlarından biri olduğunu söyledi. - BURSA