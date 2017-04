Günther Vogt Konferansı

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen MONO/POLI Mimarlık Buluşmaları serisinin üçüncü konuğu Vogt Landschaftsarchitekten'in kurucusu Günther Vogt olacak.



Dünyaca ünlü mimarlık ofisleri ile önemli projelerde yer alan Vogt Landschaftsarchitekten, Avrupa'nın önemli peyzaj mimarlık ofislerinden birisi.



Konferans 22 Nisan Cumartesi günü saat 19: 00'de Kapadokya - Uçhisar'da bulunan Argos in Cappadocia Bezirhane'de düzenlenecek.*



Günther Vogt Hakkında



Günther Vogt 1957 yılında Liechtenstein'da doğdu. İsviçre'de Gartenbauschule Oeschbert'de aldığı bahçecilik eğitiminin ardından Interkantonales Technikum Rapperswil'de peyzaj mimarlığı okudu.



2000 yılında Zürih, Berlin ve Londra'da ofisleri bulunan bir peyzaj mimarisi ofisi Vogt Landschaftsarchitekten'i kuran Günther Vogt 2005'ten beri ETH Zurich'te peyzaj mimarlığı dersleri veriyor.



Olafur Eliasson ve Herzog & de Meuron gibi mimarlık ve tasarım dünyasının önemli isimleriyle de çalışmakta olan Günther Vogt birçok uluslararası ödülün de sahibi.



Son olarak, Berlin Kulturforum'un kalbinde yer alacak yeni müzenin yapımı için açılan The Museum of the 20th Century yarışmasında birincilik ödülünü kazanan Herzog&de Meuron'un ekibinde yer alıyor.



Öne Çıkan Bazı Projeleri







Athletendorf 2012, Londra













Avrupa Merkez Bankası, Frankfurt (Mimarlık ofisi: Coop Himmelb(l)au)













Kvadrat, Ebeltoft (Mimarlık ofisi: Ólafur Elíasson)













M+ Museum, Hong Kong (Mimarlık ofisi: Herzog & de Meuron)













Modern Sanat Müzesi, Kalküta (Mimarlık ofisi: Herzog & de Meuron













Novartis Campus Park, Basel (Mimarlık ofisi: Dan Graham ve Olafur Eliasson)













Novartis Campus, The Green, Basel (Mimarlık ofisi: Frank O. Gehry)













İsviçre Ulusal Müzesi, Zürih (Mimarlık ofisi: Christ und Gantenbein)













FIFA Merkez Binası, Zürih (Mimarlık ofisi: Tilla Theus)













Tate Modern Sanat Müzesi, Londra (Mimarlık ofisi: Herzog & de Meuron)









Konferansa katılım ücretsiz olup, ulaşım ve konaklama dahil tüm kişisel masraflar katılımcıya aittir.



Detaylar :



İl : Nevşehir



İlce : Merkez



Mekan : Bezirhane Argos in Cappadocia



Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Günther Vogt Konferansı



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır