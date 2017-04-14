Güntekin Onay, Fabri'nin Yediği Golle Yıkıldı: Hala İnanamıyorum Ya

Lyon-Beşiktaş maçında İspanyol kaleci Fabri'nin skandal hatası futbol yorumcusu Güntekin Onay'ın tepkisine neden oldu. Onay maçtan sonra canlı yayında yaptığı açıklamada "Fabri vur topu taca gitsin kardeşim. Hala inanamıyorum ya hala." diye konuştu.

"CENK TOSUN'A KIZAMIYORUM"

"Beşiktaş ikinci yarı çok acı çekti. Aslında şanslıydı da ama Talisca'nın ikinci yarının başında dışarı giden kafa vuruşu gerçekten kırılma anlarından biriydi. İlk yarıda oyunun kontrolünü rakibe vermeyen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda ise Lyon'un kontrolü altındaydı. İkinci yarıda Mitrovic ile sahaya çıkılması enteresandı. Oğuzhan ve Babel top taşıyan isimlerdi. Cenk Tosun'a kızamıyorum. Açık alanda iş yapacak oyuncu değil çünkü. Talisca da çok pas hatası yaptı ve top hiç orada kalmadı. Böyle olunca Beşiktaş baskı aldı."