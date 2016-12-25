Güntekin Onay'dan Beşiktaşlı Futbolcuya Tepki

NTVSpor yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın sahasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ettiği maç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güntekin Onay, Beşiktaş - Gaziantepspor maçını değerlendirdi. İşte o sözler:

"Beşiktaş'ın asıl problemi sonuçlandırma. Bitiriciler Cenk ve Aboubakar.. Aboubakar bugün gol attı. Bu Süper Lig'de üçüncü golü bundan önceki ikinci golünü kime attı Adanaspor'a attı. Diğer gol Antalyaspor'a ceza sahası dışından... 3 gol atmış. Attıklarından ziyade kaçırdıkları çok."

"Geçtiğimiz sezon Gomez 27 gol atıyor ve 3-0, 4-0 kazanıyorsunuz. Aboubakar bugün yine galibiyeti getiren golü kaydetti. Cenlk Tosun da gol atmıyor ki penaltıdan attı gollerini. Beşiktaş'ta gol sorunu varsa sadece Aboubakar'ı eleştirmem."

"Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray forması giyiyorsan çalışmak yetmiyor yetenekli olmanız gerekiyor. Büyük kulüpler şampiyonluğa oynuyor. Messi 3 maç, Ronaldo 5 maç gol atmasın ondan sonra bakın neler oluyor."

"Beşiktaş az konşuyor bence... Çok dinamik, enerjili ve rakibe nefes aldırmayan bir takım durumunda değil. Bursaspor maçında öldü öldü dirildi bugün öyle geçen hafta Kasımpaşa maçında öyle... Beşiktaş son haftalarda bu sorunu daha çok yaşıyor."

"Labirentin tek bir çıkış yolu vardır. Barcelona zorlanıyor ama 1-2-3-4 böyle gidiyor. Beşiktaş bu maçları rahat kazanamıyor bir kaza kurşunu olabilir. Fabri'nin bugün çok önemli kurtarışları var."

"Beşiktaş maçı kopartamadı. Beşiktaş en son 2 farklı Antalyaspor'u yendi 3-0 ondan sonra böyle bir şey yok. Geçen sezon Beşiktaş 16 maçta 38 puan almış bu sezon 35... Yine 16 maçta 37 gol atmış bu sezon 28 gol atılmış."

"Bu tür penaltı tercihlerinin faturası ağır olur. Şampiyonluk bile kaybedersiniz! Fenerbahçe bir maçta 2-1 öndeyken Alex de Souza penaltıyı Kezman'a bıraktı. Kezman penaltıyı kaçırdı maç döndü 2-2 oldu ve Fenerbahçe o sezon şampiyonluğu kaybetti."