Günlük Hayatta Uygulayabileceğiniz Mindfulness Teknikleri
Gittiğimiz workshop'larda ve sonrasında hepimizin yaşadığı sorun aynıdır: atölye yürütücüsü konu ile egzersizler verir, onları yaptığımız zaman ilerleyebileceğimiz söyler.
Gittiğimiz workshop'larda ve sonrasında hepimizin yaşadığı sorun aynıdır: atölye yürütücüsü konu ile egzersizler verir, onları yaptığımız zaman ilerleyebileceğimiz söyler.
Haklıdır da...
Ama yapmayız, biz de haklıyız.
İşte bu şahane bahar akşamı mindfulness konusunda bu soruna bir çözüm buluyor!
Gündelik hayatınızdaki en ufak eylemlerde dahi keyifli, faydalı bir bilinç hali yaratmaya ne dersiniz?
Mindfulness, hepimizin sahip olduğu ve doğru tekniklerle geliştirebileceği bir bilinçli farkındalık becerisidir. Olduğumuz anın farkında olmak, dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu arttırmak yaşamlarımıza benzersiz bir zenginlik katar; birey olarak işlevseliğimiz arttırır.
Müthiş tatlı insan, klinik psikolog Suzi Amado bir değerli akşam boyunca mindfulness'tan bahsedecek ve anlatacağı tekniklerle mindfulness'ı gündelik hayatımıza nasıl katacağımız hakkında rehberimiz olacak. Hayatın akışı içinde yapılması gerekenler, sunumlar, projeler, işler arasında sıkışıp kaldığımızda girdiğimiz verimsiz döngüleri kırmamızı öğretecek!
İki saat boyunca özetle şunlardan bahsedilecek;
Mindfulness nedir?
Isınma egzersizleri
Mindfulness gündelik hayatta nasıl kullanılır?
Deneyimleyerek öğrenme
Hayat kalitesini arttıracak fikir ve öneriler
Ne zaman?
13 Nisan Perşembe, 19: 45-22: 00
Kimler gelmeli?
Mindfulness tekniklerini hayatına katmak isteyen herkes
Odaklanamama sorunu ve dikkat dağınıklığı olanlar
Hem iş hem özel hayatında performansını arttırmak isteyenler
Ücret: 110 TL +KDV
Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...
Daha ne olsun?
Kontenjan: 16 Kişi
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Tezgahçılar
Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A
Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 45: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Günlük Hayatta Uygulayabileceğiniz Mindfulness Teknikleri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır