Günlük Hayatta Uygulayabileceğiniz Mindfulness Teknikleri

Gittiğimiz workshop'larda ve sonrasında hepimizin yaşadığı sorun aynıdır: atölye yürütücüsü konu ile egzersizler verir, onları yaptığımız zaman ilerleyebileceğimiz söyler.

Günlük Hayatta Uygulayabileceğiniz Mindfulness Teknikleri

Gittiğimiz workshop'larda ve sonrasında hepimizin yaşadığı sorun aynıdır: atölye yürütücüsü konu ile egzersizler verir, onları yaptığımız zaman ilerleyebileceğimiz söyler.

Haklıdır da...

Ama yapmayız, biz de haklıyız.

İşte bu şahane bahar akşamı mindfulness konusunda bu soruna bir çözüm buluyor!

Gündelik hayatınızdaki en ufak eylemlerde dahi keyifli, faydalı bir bilinç hali yaratmaya ne dersiniz?

Mindfulness, hepimizin sahip olduğu ve doğru tekniklerle geliştirebileceği bir bilinçli farkındalık becerisidir. Olduğumuz anın farkında olmak, dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu arttırmak yaşamlarımıza benzersiz bir zenginlik katar; birey olarak işlevseliğimiz arttırır.

Müthiş tatlı insan, klinik psikolog Suzi Amado bir değerli akşam boyunca mindfulness'tan bahsedecek ve anlatacağı tekniklerle mindfulness'ı gündelik hayatımıza nasıl katacağımız hakkında rehberimiz olacak. Hayatın akışı içinde yapılması gerekenler, sunumlar, projeler, işler arasında sıkışıp kaldığımızda girdiğimiz verimsiz döngüleri kırmamızı öğretecek!

İki saat boyunca özetle şunlardan bahsedilecek;



Mindfulness nedir?


Isınma egzersizleri


Mindfulness gündelik hayatta nasıl kullanılır?


Deneyimleyerek öğrenme


Hayat kalitesini arttıracak fikir ve öneriler



Ne zaman?

13 Nisan Perşembe, 19: 45-22: 00


Kimler gelmeli?

Mindfulness tekniklerini hayatına katmak isteyen herkes

Odaklanamama sorunu ve dikkat dağınıklığı olanlar

Hem iş hem özel hayatında performansını arttırmak isteyenler

Ücret:  110 TL +KDV

Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...

Daha ne olsun?

Kontenjan:  16 Kişi

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tezgahçılar

Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A

Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 45: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Günlük Hayatta Uygulayabileceğiniz Mindfulness Teknikleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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