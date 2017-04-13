Günlük Hayatta Uygulayabileceğiniz Mindfulness Teknikleri

Gittiğimiz workshop'larda ve sonrasında hepimizin yaşadığı sorun aynıdır: atölye yürütücüsü konu ile egzersizler verir, onları yaptığımız zaman ilerleyebileceğimiz söyler.



Haklıdır da...



Ama yapmayız, biz de haklıyız.



İşte bu şahane bahar akşamı mindfulness konusunda bu soruna bir çözüm buluyor!



Gündelik hayatınızdaki en ufak eylemlerde dahi keyifli, faydalı bir bilinç hali yaratmaya ne dersiniz?



Mindfulness, hepimizin sahip olduğu ve doğru tekniklerle geliştirebileceği bir bilinçli farkındalık becerisidir. Olduğumuz anın farkında olmak, dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu arttırmak yaşamlarımıza benzersiz bir zenginlik katar; birey olarak işlevseliğimiz arttırır.



Müthiş tatlı insan, klinik psikolog Suzi Amado bir değerli akşam boyunca mindfulness'tan bahsedecek ve anlatacağı tekniklerle mindfulness'ı gündelik hayatımıza nasıl katacağımız hakkında rehberimiz olacak. Hayatın akışı içinde yapılması gerekenler, sunumlar, projeler, işler arasında sıkışıp kaldığımızda girdiğimiz verimsiz döngüleri kırmamızı öğretecek!



İki saat boyunca özetle şunlardan bahsedilecek;







Mindfulness nedir?





Isınma egzersizleri





Mindfulness gündelik hayatta nasıl kullanılır?





Deneyimleyerek öğrenme





Hayat kalitesini arttıracak fikir ve öneriler







Ne zaman?



13 Nisan Perşembe, 19: 45-22: 00





Kimler gelmeli?



Mindfulness tekniklerini hayatına katmak isteyen herkes



Odaklanamama sorunu ve dikkat dağınıklığı olanlar



Hem iş hem özel hayatında performansını arttırmak isteyenler



Ücret: 110 TL +KDV



Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...



Daha ne olsun?



Kontenjan: 16 Kişi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 45: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Günlük Hayatta Uygulayabileceğiniz Mindfulness Teknikleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır