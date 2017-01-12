Günlerce Boynuna Geçen Bidonla Dolaşan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde boynuna geçen bidonla güçlükle yaşam mücadelesi veren köpeği Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Alaplı Çayı civarında yaklaşık 10 gündür bir köpeğin boynuna geçen bidonla güçlükle yürüyebildiğini gören vatandaşlar durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Vatandaşların verdiği adrese gelen itfaiye ekipleri kısa bir uğraşın ardından köpeği yakalayarak boynundaki plastik bidonu çıkartarak kurtardı. Boynundaki bidon nedeniyle günlerdir yeterince beslenemeyen ve su içemeyen köpeğin bitkin düştüğü ve boynunda yaralar oluştuğu belirlendi. Kendisini kurtaran itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmayan köpeğe yemek ve su verildi. İtfaiyenin kurtardığı köpek karnının doymasının ardından gözden kayboldu. Vatandaşlar ise köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK