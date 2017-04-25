Güngören Belediyesi Bilgi Evleri Bahara Emirgan'da Merhaba Dedi

Güngören Belediyesi Bilgi Evi üyeleri, ilkbaharı Emirgan'da lalelerle karşıladı.



Güngören Belediyesi, Bilgi Evlerinde eğitim gören Güngörenli çocuklarla, adı lale ile özdeşleşmiş Emirgan Korusu'na bir gezi düzenledi. Güngörenli çocuklar bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali'ne katıldı. Emirgan'daki etkinliklere katılan öğrenciler, İSMEK'in açtığı sergileri gezip küçük bir konsere katıldı. Öğrenciler ayrıca cam üfleme sanatı standındaki atölye çalışmasını izleme ve uygulama yapma fırsatı yakaladı.



Geziye katılan öğrencilerden biri, "Birbirinden güzel, çeşit çeşit, renk renk lalelerin yer aldığı koru, temalı kompozisyonlarla adeta bir yağlıboya galerisi gibi. Şanlı bayrağımız ve Türkiye haritası başta olmak üzere, gökkuşağından uğurböceğine, duvar saatinden nazar boncuğuna kadar pek çok motif görmek mümkün" dedi.



Günün sonunda göletin kenarında doyumsuz manzara eşliğinde minik bir piknik yaparak dinlenen öğrenciler için gezi, özellikle de TEOG sınavı öncesi moral-motivasyon kaynağı oldu. - İSTANBUL