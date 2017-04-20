Güngör Mazlum Üniversitelilerle Buluştu

Eski Edirne Belediye Başkanlarından yazar Güngör Mazlum, Trakya Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.



Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerince Balkan Yerleşkesi Delta Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Bir Yazar, Bir Kitap" söyleşisine katılan Mazlum, bugüne kadar yayımlanan dört kitabı arasında "Suskun Güvercin" adlı ilk kitabını tanıttı.



Kitabı hakkında bilgiler veren ve kitap yazmaya nasıl başladığını anlatan Mazlum, şunları söyledi:



"Suskun Güvercin ilk kitabım. Mısır seyahatim sırasında yazmaya karar verdim. Mısırlıların ülkelerini tanıtmak amacıyla Amerikalı yazara yazdırdığı Ramses serisinin turist çekmekte etkili olduğunu gördüm. Bunun üzerine Edirne'yi, Edirne'deki yaşamı tarihi ve turistik yerlerin de anlatıldığı romanımı yazdım."



Söyleşide öğrenciler Mazlum'un kitabından bölümler okudu. Mazlum da söyleşiye katılanlara imzalı kitabını verdi.



Etkinliğe, TÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hatipler, akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Gülüm Burcu Dalkıran, Yrd. Doç. Dr. Duygu Yücel, Mehmet Arda Yılmaz ve öğrenciler katıldı.