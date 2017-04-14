Güneyligil: 'Bu Tip Sürprizler Voleybolda Çok Olmaz' - Istanbul

MEHMET FATİH DUMAN - Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde VakıfBank'ı eleyerek adını finale yazdıran Galatasaray'ın antrenörü Ataman Güneyligil, geldikleri noktanın bir mucize olarak nitelendirilebileceğini söyledi.



Ataman Güneyligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı finalde eledikleri VakıfBank'ın bütçe olarak kendilerinin çok üzerinde olduğuna dikkati çekti.



VakıfBank'ın çok önemli bir takım olduğunu dile getiren Güneyligil, "Çok yüksek maliyetlerle kurulmuş bir takım. Dünyanın sayılı oyuncularına çok büyük ücretler veriyorlar. Şöyle örnek vereyim, VakıfBank'ın bir oyuncusuna ödediği para, sanırım bizim bütün takımın transfer bütçesine denk. Çinli oyuncuları Ting Zhu'ya ödedikleri rakam, bizim bütçemizden fazla da olabilir." diye konuştu.



"Bu tip sürprizler voleybolda çok olmaz." ifadesini kullanan sarı-kırmızılı teknik adam, "O yüzden mucize olarak adlandırılabilir. Çok inanmam ama mucize de bir tane olur. İlk maçı 3-0 kazanmışız, ardından ikinci maçta 2-0 öne geçerek finali garantilemişiz. Bu bizim için çok büyük bir başarı oldu. Voleybol ailesi için de çok büyük bir mucize oldu." değerlendirmesinde bulundu.



"Şampiyon olabiliriz"



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin final etabında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Güneyligil, şampiyonluğa inandığını vurguladı.



Fenerbahçe karşısında da VakıfBank maçlarında olduğu gibi aralık vermeden, etkili bir oyun ortaya koymak istediklerini anlatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Ne sonuç çıkacağına bakacağız. Uzunca bir süredir rakibimize karşı galibiyet alamadık. Sanırım 3-4 sene oldu. Bu sefer 3 maç kazanan, seriyi kazanacak. Ben çok umutluyum ve şampiyonluk kupasını alabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"Çok yüksek bütçeler sürdürülebilir değil"



Galatasaray'ın mevcut bütçesiyle geldiği noktanın önemli bir başarı olduğunu anlatan Ataman Güneyliğil, şunları söyledi:



"Galatasaray bütçesi, Türkiye standartlarında olması gereken voleybol kadın takımı bütçesidir. VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe, bütçe anlamında biraz abartmış durumdalar. Bunun örneklerini biz erkek voleybolunda yaşadık. Eczacıbaşı, erkek voleybol şubesini kapattı. Arçelik, senelerin şampiyon takımını kapattı. Erdemir, Netaş, Sönmez Filament gibi çok önemli şampiyon takımlar, bu yüksek bütçelere dayanamayıp, takımlarını kapatmak zorunda kaldılar. Ben bu çok yüksek bütçelerin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum."



Gelecek sezon için panlarını da dile getiren Güneyligil, "Biz yine birkaç takviyeyle, takımımızın iskeletini bozmadan, önümüzdeki sene CEV Şampiyonlar Ligi'nde gayet iyi şekilde mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.