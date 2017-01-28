Güneydoğulu Turizmciler Gelecekten Umutlu

İstanbul'da devam eden EMİTT Fuarına hem vatandaşların hem de turizmcilerin ilgisi büyük oldu. Fuarda Güneydoğulu turizmciler de yer aldı. Şanlıurfa Halfeti'de turizm işletmeciliği yapan Emine Canan Onur, bölgeyi yeniden canlandıracaklarını söyledi.



Bu yıl kapılarını 21'inci kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katılım yoğun oldu. Türkiye'nin her köşesinden turizmciler, kamu kurumları ve belediyeler fuarda stant açtı. İşletmecilerin yanı sıra tatil severler ile yatırımcılar da fuarda gezerek bilgi aldı. Doğu illerinde gelen işletmeciler de fuarda yer aldı.



Şanlıurfa Halfeti'de avukatlık yapan ve tüm birikimlerini bir butik otel açarak harcayan Emine Canan Onur, bölgeyi yeniden canlandıracaklarını söyledi. Memleketi Halfeti'de, Turizm Bakanlığından onaylı bir butik oteli açtıklarını ve tanıtım amacıyla EMİTT fuarına katıldıklarını belirten Emine Canan Onur, "Fuarımız kalabalık. Bu şu oluyor ki 'Turizmde henüz daha ölmedik.' Bölgemizde terör olayları sebebiyle, şehre giren araç sayımız bile azaldı. Ancak o 3 noktalı kişiler bunu başaramayacaklar. Niyet iyi akıbetimiz iyi olacak. Turizm sektörümüz canlanacaktır. 6-7 Ekim olayları sonrası günde 5 bin kişi gelirdi, şimdi 100 kişi bile değil. Müthiş durgunluk yaşadık. Ülkemize güveniyoruz ve sonuna kadar sebat edeceğiz. Kendi öz kaynağımızla ayakta durduk. Şimdi o nokta noktanın istediği olmasın istiyoruz. Herkes ayakta dursun. Onların istediği bu bölgeye kimse gelmesin. Bölgede o kişinin ismi hortlasın istiyorlar ama başaramayacaklar. Biz direniyoruz bunu başaramayacaklar" diye konuştu. - ŞANLIURFA