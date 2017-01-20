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Güneydoğulu Tekstil İhracatçısı Yeni Yıldan Umutlu
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Güneydoğulu Tekstil İhracatçısı Yeni Yıldan Umutlu

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Sami Konukoğlu, yıl sonunda tekstil ve ham maddeleri ihracatının pazar çeşitliliğinin de etkisiyle daha iyi yere geleceğine inandıklarını ifade etti.

Güneydoğulu Tekstil İhracatçısı Yeni Yıldan Umutlu

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Sami Konukoğlu, yıl sonunda tekstil ve ham maddeleri ihracatının pazar çeşitliliğinin de etkisiyle daha iyi yere geleceğine inandıklarını ifade etti.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, tekstilin bölge ihracatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Gelecek yıllarda daha fazla tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapabilmek için yenilenmenin şart olduğunu vurgulayan Konukoğlu, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti. Sektörün 2016 yılında tekstil ve ham maddeleri ihracatında 2 milyar 581 milyon 973 bin dolara ulaştığını vurgulayan Konukoğlu, şunların altını çizdi:

"Bölgede üretilen pamuk-akrilik-polipropilen ve diğer suni-sentetik ipliklerin yanında dokuma-örme-dokunmamış kumaşların sektör ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu unutmamalıyız. Geleneksel tekstil ürünlerinin yanında katma değeri yüksek teknik tekstil ürünleri ihracatının da gelişme seyrinde olması bizleri sevindiriyor."

Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkelerinin tekstil ve ham maddeleri ihracatında önde gelen pazarlar olduğuna işaret eden Konukoğlu, "Pazar çeşitliliğini önemsiyoruz. Bunun için de yeni pazarlara yöneliyoruz. Bu yıl sonunda tekstil ve ham maddeleri ihracatının pazar çeşitliliğinin de etkisiyle daha iyi yere geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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