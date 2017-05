Güneydoğulu İhracatçılar Vites Yükseltti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, ihracatın arttırılmasına yönelik çabaların sonuç verdiğini ve 2017 yılının ilk dört ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 2 milyar 652 milyon 116 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.



GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, ihracatçıların dünyanın dört bir yanında ihracatı arttırmak için çalıştığını hatırlatarak, yapılan çalışmaların ise sonuç vermeye başladığını ifade etti. Çıkmaz, 2017 yılının ilk dört ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 2 milyar 652 milyon 116 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gaziantep'in Ocak-Nisan dönemindeki ihracatı ise 2 milyar 156 milyon 160 bin dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Çıkmaz, "2017'nin Ocak-Nisan döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4'lük artışla toplam 2 milyar 652 milyon 116 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Aynı dönemde TİM'e bağlı olarak faaliyet gösteren diğer ihracatçı birlikleri adına da 127 milyon 882 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi diğer birlikler adına alınan kayıtlarla birlikte 2 milyar 779 milyon 998 bin dolar oldu" dedi.



İhracatta Ortadoğu ülkeleri birinci, AB ülkeleri ikinci sırada



Çıkmaz, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin öne çıktığına dikkati çekerek, "Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,5 payla ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri yüzde 18,2 ile ikinci ve Afrika ülkeleri de yüzde 10,6 ile üçüncü sırada bulunuyor. 182 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkeler olarak dikkat çekmektedir. Dünyanın bütün kıtalarında ve ülkelerinde ihracatımızı arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten ihracatçılarımızın çalışmaları sonuç verdi. Bu verileri daha da artırmak için daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Ülke ziyaretlerine önem veren iş dünyamızın çalışmaları sonucu dünya Türk mallarını daha iyi tanıdı. Bu çalışmalarla aynı zamanda Türk ürünlerine duyulan güvende arttı. Bu anlamda ihracatçılarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Sektör bazında da ihracatta öne çıkan ürünlerin halı, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, demir çelik mamulleri ile diğer gıda müstahzarları olduğunu ifade eden Çıkmaz, ihracatın artmasına yönelik çalışmaların 2017 yılının son 8 ayında da devam ettirileceğini kaydetti.



"Gaziantep, Güneydoğu ve Türkiye'nin lokomotif ili"



Bölgenin sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'in bölgenin yükünü sırtladığına dikkati çeken Çıkmaz, fedakarca çalışan sanayicilerin ihracatın artırılmasına katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Ocak-Nisan döneminde Gaziantep'ten 2 milyar 156 milyon 160 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Çıkmaz, Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini koruduğunu dile getirdi. Çıkmaz, Gaziantep'in ihracatında hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin öne çıktığını ifade etti. - GAZİANTEP